Annunciato il remaster di Blood per PC, classico FPS horror uscito nel 1997

Atari e Nightdive Studios hanno annunciato il remaster di Blood, classico FPS dalle tinte horror uscito nel lontano 1997. La riedizione del gioco è in sviluppo per PC, e verrà pubblicata su Steam e GOG.

Pubblicato in origine nel 1997, Blood ci vede vestire i panni del pistolero Caleb, con l'obiettivo di farci strada tra i non morti per cercare vendetta contro il dio oscuro Chernobog. L'arsenale di Caleb presenta un mix di armi standard e occulte, mettendo a disposizione del giocatore numerose bocche da fuoco.

Il team di Nightdive Studios al lavoro sul remaster include la partecipazione di Samuel "Kaiser" Villarreal, sviluppatore che ha lavorato ai motori grafici di Strife, Turok, Turok 2: Seeds of Evil e, più recentemente, Forsaken Remastered.

Il remaster di Blood includerà diverse migliorie grafiche, il supporto all'alta definizione e la compatibilità con i moderni sistemi. Per saperne di più sul titolo, a partire dalla data di lancio, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Nightdive Studios e Atari.

Vi lasciamo con i primi screenshot tratta dalla nuova edizione del gioco: li trovate in calce alla notizia.