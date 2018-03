Annunciato Residence of Evil, gioco gratis per PC ispirato al primo Resident Evil

Lo studio indipendenteha annunciato, un nuovo survival horror perispirato molto da vicino al primo capitolo di Resident Evil . Il gioco sarà completamente gratuito e potrà essere scaricato da tutti gli utenti: diamogli una prima occhiata nel trailer di presentazione.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, le somiglianze con il primo capitolo di Resident Evil sono numerose, a partire dalla villa in cui sarà ambientata l'avventura e dalla presenza delle telecamere fisse. Perfino i protagonisti e i nemici sembrano usciti dalla celebre serie Capcom, per quello che si presenta a tutti gli effetti come un fan-game ispirato al famoso survival horror.

Residence of Evil verrà realizzato con l'Unreal Engine e sarà pubblicato gratuitamente su PC, permettendo a tutti gli utenti di scaricarlo liberamente. Considerando le evidenti somiglianze con Resident Evil (incluso il titolo stesso), tuttavia, non ci sarebbe da meravigliarsi se Capcom decidesse di ostacolare lo sviluppo del fan-game per violazione del copyright. Se ricordate, del resto, la compagnia giapponese avevo intrapreso un'azione simile con il remake amatoriale di Resident Evil 2.

Rimanendo in tema, vi ricordiamo che Capcom si trova attualmente al lavoro sul remake ufficiale del secondo capitolo della serie.