Annunciato Riviera: The Promised Land Remaster

È di poche ore fa l'annuncio di Sting: è ufficialmente in cantiere Riviera: The Promised Land Remaster, una versione rimasterizzata in alta definizione del primo episodio della serie Dept. Heaven.

I dettagli sul progetto sono ancora stringatissimi, ma sappiamo che il remaster riproporrà la lunga trama con oltre cinquanta cutscene rimaneggiate in HD, assieme a un miglioramento generalizzato di tutta la componente grafica.

Inoltre, Riviera: The Promised Land Remaster sarà interamente doppiato con funzionalità doppia lingua, anche se al momento non è stato indicato quali saranno (quasi sicuramente giapponese e inglese). Anche la colonna sonora sarà interamente rielaborata.

Il gioco ci farà rivivere le avventure di Ein e degli Sprite così come le abbiamo affrontate in Riviera: The Promised Land. Obiettivo dell'avventura: salvare l'isola fluttuante di Riviere dall'imminente distruzione.

Il gioco di ruolo fu originariamente prodotto nel 2002 da Sting Entertainment per WonderSwan Color come primo episodio della serie di giochi Dept. Heaven. Il gioco è stato successivamente introdotto su Game Boy Advance di Nintendo nel 2004, che Atlus USA ha rilasciato in Nord America nel 2005. Un remake con alcune migliorie era già stato rilasciato per PlayStation Portable nel novembre 2006 ed è stato rilasciato nel luglio 2007 in Nord America da Atlus USA.

Questo remaster si propone quindi come la versione definitiva, anche se non conosciamo ancora le piattaforme di destinazione, né un periodo di uscita. Sicuramente maggiori informazioni arriveranno prossimamente. Intanto, se siete curiosi di sapere cosa ne pensammo a suo tempo del gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Riviera The Promised Land.