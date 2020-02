Annunciato Silent World, nuova avventura horror coreana su Switch e PC

Il publisher CFK e gli sviluppatori coreani di GniFrix, hanno annunciato l'uscita di una nuova avventura horror chiamata Silent World. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch e PC via Steam a partire dal 19 Marzo, con l'apertura dei preorder prevista la settimana prima, il 12 Marzo.

Al momento in Europa il gioco sarà presente solamente in lingua inglese. Dalla descrizione ufficiale, si legge: "Silent World è un'avventura horror con un mood oscuro e da brividi. Sei un sopravvissuto solitario, che deve farsi strada in un mondo rovinato da una guerra nucleare".

Insomma, dalle premesse sembra un bel po' inquietante. Il mondo di gioco sarà piuttosto buio ed il giocatore avrà a disposizione dei fiammiferi con i quali fare luce nell'oscurità. La descrizione prosegue:

"La guerra nucleare ha trasformato il mondo in un inferno pieno di mutanti ostili. Il giocatore dovrà quidare il sopravvissuto nell'oscurità, muovendosi e nascondendosi per sfuggire ai pericoli in un'avventura godibile piena di atmosfere cupe e oscure, musica da tesione e diversi enigmi da risolvere."

Con l'annuncio è stato diffuso anche un trailer, che trovate in calce alla news. Che ve ne pare?

Se siete fan del genere, date un'occhiata al nostro speciale sui videogiochi horror in uscita nel 2020. Lo trovate anche in versione video sul nostro sito.