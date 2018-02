Annunciato Smoke and Sacrifice, survival RPG disegnato a mano per PC e console

Il publishere lo studiohanno annunciato, gioco di ruolo open world interamente disegnato a mano e caratterizzato da meccaniche survival e da una forte componente narrativa.

In Smoke and Sacrifice indosseremo i panni di Sachi, una giovane madre che partirà per un lungo viaggio allo scopo di scoprire il desino di suo figlio. Il gioco è ambientato in un mondo fantasy e oscuro popolato da grottesche creature.

"Seguendo l'esempio dai survival moderni, Smoke and Sacrifice evolve il genere tramite una storia profondamente personale e un ecosistema stratificato e complesso. Le creature di questo mondo si nutrono, si accoppiano, riproducono e si cacciano a vicenda, creando un mondo vivo e credibile. Solo domando la natura, Sachi potrà sperare di risolvere il mistero alla base di Smoke and Sacrifice.

Raffigurato con uno stupendo stile realizzato a mano, l'aspetto di Smoke and Sacrifice nasconde una brutale storia di sopravvivenza e maternità. Sachi non dovrà solamente preoccuparsi dell'antagonista: l'intero gioco rappresenterà una minaccia. Gli utenti potranno alterare il comportamento della flora e della fauna, ma ciò potrebbe anche limitare le risorse con cui creare oggetti utili. Un'altra delle sfide del titolo sarà il fumo mortale che influenzerà il comportamento del giocatore e dei nemici".

Smoke and Sacrifice è atteso nel corso del 2018 su PC, Playstation 4, Switch e Xbox One.