Annunciato Sniper Elite V2 Remastered; Sniper Elite 3 Ultimate Edition arriva su Switch

Grandi novità per gli amanti di Sniper Elite: oltre ad aver confermato l'inizio dello sviluppo del quarto capitolo del franchise, Rebellion Developments ha altresì annunciato delle sorprese riguardanti i passati episodi della serie di cecchinaggio.

Innanzitutto, è stato annunciato Sniper Elite V2 Remastered, riedizione in HD del remake del capitolo originale della serie, che in verità era già stato abbondantemente anticipato da un trailer leak e dall'apparizione del gioco sulla Rating Board Australiana. Il titolo sarà lanciato nel corso del 2019 e vedrà la luce su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Tra le varie migliorie tecniche promesse dal team di sviluppo, abbiamo una grafica arricchita da nuovi effetti e filtri, tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi, nuovi personaggi giocabili, un'inedita Photo Mode frame-by-frame, e altro ancora.

In aggiunta, Rebellion ha confermato che Sniper Elite 3 Ultimate Edition, già disponibile sulle altre piattaforme di riferimento, sarà pubblicato su Nintendo Switch quest'anno. La nuova edizione dello shooter prevede due funzionalità esclusive per l'ibrida della grande N, ovvero il supporto al motion control e la presenza di una modalità multiplayer in locale.

Rispettivamente in cima ed in calce all'articolo trovate i due trailer di annuncio pubblicati dalla software house. Siete soddisfatti di questi nuovi annunci a tema Sniper Elite?