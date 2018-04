Annunciato SNK 40th Anniversary Collection per Nintendo Switch

Nel corso di un panel tenuto al Pax East di Boston, SNK e NIS America hanno annunciato SNK 40th Anniversary Collection, in arrivo su Nintendo Switch entro la fine del 2018.

Il prodotto, la cui realizzazione vede la collaborazione di Digital Eclipse, includerà una collezione selezionata dei più grandi successi risalenti agli anni d'oro di SNK.

Fra i titoli inclusi nella collection, troviamo:

Alpha Mission

Athena, Crystalis

Ikari Warriors

Ikari III: The Rescue, Guerrilla War

P.O.W.

Prehistoric Isle in 1930

Psycho Soldier

Street Smart

TNK III

Vanguard

Victory Road

A questi si aggiungeranno altri nomi che verranno annunciati in seguito da SNK. Fra le feature di gioco troviamo il Rewind e il Salvataggio per ognuno dei titoli inclusi, nuovi sistemi di controllo, grafica rimasterizzata in 1080p, ed il supporto ai cari e vecchi trucchi utili a chi dovesse trovare troppa difficoltà ad avanzare. Presente inoltre la modalità Museum, all'interno della quale sarà possibile rivivere la gloriosa storia di SNK e ammirare artwork e asset inediti dedicati ai titoli della compagnia.

SNK 40th Anniversary Collection uscirà su Nintendo Switch entro l'autunno del 2018. Nel momento in cui scriviamo, altre edizioni non sono state annunciate da SNK e dal publisher NIS America, attendiamo eventuali novità in merito alla questione. In calce trovate un'immagine dedicata alla Limited Edition della collection.