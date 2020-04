Annunciato Soulborn per PS5, Xbox Series X e PC: ARPG ispirato a Zelda e The Witcher

I ragazzi della software house indipendente tedesca Pixelman Studios hanno annunciato Soulborn, un action RPG open world per PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Ispirandosi ai grandi esponenti del genere quali The Legend of Zelda e The Witcher, Soulborn porterà i giocatori alla scoperta della mitologia nordica mettendoli nei panni di Brynjar Townshield, un semi-Dio capace di brandire il martello Mjölnir. La particolarità sta nel fatto che quest'arma sarà capace di assumere differenti forme: nel trailer di presentazione, tratto dall'Alpha, lo vediamo trasformarsi in spada, scudo e persino arco, oltre che nella sua forma originale di martello.

In Soulborn, a detta degli sviluppatori, la narrativa e l'esplorazione ricopriranno un ruolo importante. Mentre lotteranno per impedire che la bestia Nidhöggr scateni il Ragnarok - la fine del mondo - i giocatori dovranno migliorare le abilità del proprio alter ego virtuale, combattere contro numerosi nemici, esplorare dungeon e risolvere puzzle in un open world costituito da differenti biomi.

Per l'uscita, in ogni caso, bisognerà attendere ancora un bel po' di tempo: Pixelman Studios ha indicato la fine del 2021 come finestra di lancio per PlayStation 5, Xbox Series X e PC.