Annunciato Space Hulk: Tactics, in arrivo nel 2018 su PC, PS4 e Xbox One

Nella giornata di oggi,ha annunciato l'arrivo di, nuovo episodio della serie ispirata al mondo di Warhammer 40,000. Il titolo sarà pubblicato come multipiattaforma su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018.

Space Hulk: Tactics è in via di sviluppo presso gli studi di Cyanide Studios e, come il suo nome suggerisce, sarà un gioco a turni fortemente basato su uno stile di gioco tattico. Il titolo presenterà due campagna distinte: in una guideremo la squadra dei Blood Angels, mentre nell'altra i Genestealers. La modalità multiplayer online fornirà inoltre una profonda esperienza di gioco e permetterà, grazie alla presenza di un intuitivo tool, di creare le mappe in cui affrontare le battaglie online. Confermato infine un card system grazie al quele personalizzare le proprie truppe da guerra.

Il gioco riceverà un reveal completo durante l'evento What’s Next for Focus che il publisher terrà a Parigi durante questa settimana (e occasione nella quale ha promesso altri annunci di giochi). Intanto, potete gustarvi la prima serie di immagini che trovate riportate in calce alla notizia.