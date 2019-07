Annunciato Spirit Hunter NG: il gioco approderà in Occidente nel 2019!

Direttamente dall'Anime Expo 2019, il team di Aksys Games annuncia un nuovo titolo della serie Spirit Hunter, confermandone la pubblicazione anche sul mercato occidentale.

La software house, nel corso di un panel dedicato, ha condiviso con il pubblico il trailer di annuncio del gioco, che porterà il titolo di Spirit Hunter: NG. L'avventura a tinte horror ci metterà nei panni di un giovane uomo che affronterà una pericolosa minaccia per cercare di scoprire la sorte toccata alla sorella minore. Quest'ultima è infatti misteriosamente scomparsa ed il fratello è determinato a rintracciarla: per farlo, dovrà collaborare con oscuri personaggi, affrontando scelte che potranno alterare la conclusione delle vicende. Come da tradizione, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news, per avere una prima, breve anteprima di Spirit Hunter: NG.

Il gioco si propone come secondo capitolo videoludico della serie Spirit Hunter, che ha visto il proprio debutto con la pubblicazione di Spirit Hunter: Death Mark. La produzione di Aksys Games valicherà i confini del Giappone, per approdare anche sul mercato occidentale. Una precisa data di uscita non è stata resa nota, ma il gioco esordirà nel corso dell'ottobre 2019. Spirit Hunter: NG sarà reso disponibile su diverse piattaforme: Playstation 4, Playstation Vita, PC e Nintendo Switch.