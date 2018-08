Annunciato Super Meat Boy: Rival Rush, prime informazioni al PAX West

Dopo l'annuncio a sorpresa di The Binding of Isaac: Repeteance, arriva un nuovo annuncio riguardante un altro gioco partorito dalla mente di Edmund McMillen. Team Meat ha infatti confermato su Twitter l'arrivo di Super Meat Boy: Rival Rush.

Esattamente come accaduto con il nuovo capitolo di The Binding of Isaac, non ci viene svelato nulla di concreto neanche per quanto riguarda Super Meat Boy: Rival Rush, che potrebbe persino rappresentare una sorta di spin-off della serie (viene infatti specificato su Twitter che Super Meat Boy Forever è da considersi come il secondo capitolo canonico del franchise). Gli sviluppatori si sono limitati a diffondere il logo del gioco, aprendo inoltre un profilo Twitter ad esso dedicato.

I giocatori più curiosi hanno già fatto visita al sito ufficiale del gioco, cercando di scovare maggiori informazioni. È risaputo che gli sviluppatori, talvolta, lasciano distrattamente degli indizi nel codice sorgente della pagina: ebbene, le uniche parole che sono state estrapolate questa volta sono le seguenti:

"Scoprite di cosa si tratta al PAX West. Smettetela immediatamente di hackerare il nostro sito".

Rimaniamo in attesa di conoscere maggiori dettagli su Super Meat Boy: Rival Rush a breve, dunque. Rimanete sulle nostre pagine per tutti i futuri aggiornamenti sul nuovo progetto.