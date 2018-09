Annunciato Super Seducer 3, "seguito dell'acclamato Super Seducer 2" (non ancora uscito)

Per la gioia dei videogiocatori e dell'intera industria videoludica, Richard La Ruina ha annunciato Super Seducer 3. Come si legge sulla pagina ufficiale di Steam, si tratta del “sequel dell’incredibile hit di successo Super Seducer 2”. Peccato che il secondo capitolo della serie non sia ancora uscito.

Super Seducer 2 sarà infatti disponibile a partire dalla giornata di domani su PC, ma a quanto pare il nostro amichevole Casanova di quartiere è convinto che il secondo capitolo dell’acclamatissima (?) serie riscuoterà un incredibile successo.

“Super Seducer 3 sfrutta il nuovissimo Seduction Engine 2.0 per offrire le tattiche di conquista più avanzate di sempre. Grazie allo humour e ai fondamentali consigli psicologici, sarai un uomo migliore e ti farai tante risate. Mettendo in pratica quanto appreso giocando, la tua vita sociale reale salirà a un livello superiore”.

Super Seducer 3 uscirà il 6 marzo 2019. Nel filmato di presentazione, Richard La Ruina afferma di voler costruire questo nuovo capitolo ascoltando il feedback della community allo scopo di proporre la migliore esperienza possibile, e noi siamo sicuri che ci riuscirà. Dopotutto, Super Seducer 2, è stato un successo di critica e di pubblico (nonostante non sia ancora uscito, ma non soffermiamoci sui dettagli), e noi non vediamo l'ora di scoprire come il nostro Richard La Ruina rivoluzionerà ancora una volta il mondo dei videogiochi.