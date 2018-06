Annunciato Tales of Vesperia Definitive Edition, remaster del J-RPG di Bandai Namco

Anche Bandai Namco ha preso parte allo showcase di Microsoft all'E3 2018: l'editore nipponico ha presentato Tales of Vesperia Definitive Edition, remaster del celebre titolo J-RPG.

L'originale Tales of Vesperia fu lanciato nel 2009 per le piattaforme PlayStation 3 e Xbox 360, ma adesso sbarcherà anche su console current gen con un'edizione definitiva. Sul palco del colosso di Redmond è stato mostrato un trailer di annuncio della versione remaster del gioco di Bandai Namco.

La finestra di uscita, per ora, è fissata a un generico inverno 2018, ma ancora non conosciamo la data di uscita ufficiale e specifica, mentre le piattaforme di lancio del gioco dovrebbero essere PS4 e Xbox One.