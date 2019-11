Annunciato Tell Me Why, la nuova avventura degli autori di Life is Strange

Le "World Premiere" dell'XO19 proseguono a raffica con Tell Me Why, nuovo titolo di Dontnod, i creatori di Life is Strange e Vampyr. Un'avventura grafica pubblicata dagli Xbox Game Studios e nel pieno stile dello sviluppatore francese.

Il gioco è stato presentato con un con un trailer che introduce le atmosfere del gioco, ambientato in una non meglio specificata zona montana degli Stati Uniti, che richiama il clima invernale. "Il gioco segue la storia di due protagonisti, Tyler e Alyson, e del legame speciale che condividono con un approccio fortemente legato alle tematiche narrative di Dontnod" ha spiegato Florent Guillaume, director del gioco. I giocatori potranno conoscere i "gemelli identici" prendendo decisioni importanti per il loro futuro.

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni. Tell Me Why è previsto per l'estate 2020 su PC e Xbox One.