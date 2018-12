Annunciato The Last Campfire, nuovo gioco di Hello Games

Durante la cerimonia di premiazione dei Game Awards 2018, Hello Games (Joe Danger, No Man's Sky) ha annunciato con un trailer un nuovo titolo, The Last Campfire.

The Last Campfire è descritto come un'avventura, la storia di un Ember intrappolato in luogo intricato, alla ricerca di risposte e di un modo per tornare a casa. L'evocativa ambientazione sarà caratterizzati da luoghi selvaggi e antiche rovine, luoghi popolati da persone che si sono smarrite e strane creature.

Il progetto è guidato dai creatori di LostWinds, titolo lanciato nel 2008 su Nintendo Wii e poi approdato nel 2011 su iOS e nel 2016 su PC. Hello Games ha descritto questo progetto come un "corto": esattamente come fa la Pixar, che permette ai suoi creativi di esprimersi in progetti più contenuti come i corti animati, anche Hello Games ha deciso di dare la medesima opportunità agli sviluppatori che hanno dato vita a LostWinds.

L'unica piattaforma di gioco confermata, al momento, è il PC. Su Steam risulta già disponibile la pagina del prodotto.