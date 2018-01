Annunciato The Messenger, un nuovo action-platformer che passa dagli 8 ai 16-bit

Nella giornata di oggi,, software house indipendente "specializzata nel combinare l'estetica dei giochi retrò con il game design moderno", ha presentato il suo nuovo gioco:, in arrivo nel 2018 su PC e console non ancora annunciate.

Si tratta di un action-platformer ispirato ai vecchi classici NES e SNES che, come riferiscono gli sviluppatori, passerà dagli 8 ai 16-bit, presentando un gameplay impegnativo e soddisfacente supportato da un utilizzo solido e funzionale dei comandi di gioco. Il titolo godrà della presenza di boss e personaggi memorabili, della personalizzazione del protagonista e di livelli segreti, oltre che di un'avvincente colonna sonora curata dal compositore Rainbowdragoneyes.

The Messenger uscirà nel corso del 2018 su PC e console non ancora annunciate da Sabotage Studio. In cima potete dare uno sguardo al trailer di annuncio pubblicato dalla software house, con cui potete farvi una prima idea sul progetto.