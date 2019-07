Annunciato The Oriental Exorcist, Action RPG a scorrimento in 2D su PS4 e PC

Il publisher Bilibili e gli sviluppatori cinesi di Wildfire Games hanno annunciato The Oriental Exorcist, nuovo Action RPG a scorrimento laterale in 2D, in arrivo su PlayStation 4 e PC via Steam nel 2020. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Nella descrizione diffusa dallo sviluppatore si legge che si tratta di un videogame ambientato in un mondo orientale fittizio, infestato da mostri demoniaci. Il giocatore sarà nei panni di un esorcista, che dovrà combattere il male in diverse aree di gioco tutte disegnate a mano, e con animazione frame-to-frame, che rende la direzione artistica del videogame sicuramente molto interessante.

Il combattimento sarà focalizzato sul tempismo e la distanza, vista l'introduzione della stamina, e i giocatori dovranno scegliere tra vari tipi di skill per neutralizzare i nemici.

Con l'annuncio del gioco è stato anche introdotto il primo trailer di The Oriental Exorcist, che trovate come di consueto in cima alla news. Che ne pensate da questo primo sguardo al gioco? Cosa vi aspettate da questa produzione cinese?

Intanto, a proposito di Cina, PlayStation terrà uno showcase durante il ChinaJoy nella notte, dove mostrerà sette nuovi giochi.