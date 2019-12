Annunciato The Outlast Trials, primo episodio della serie con supporto alla coop online

Arriva a sorpresa l'annuncio di The Outlast Trials, un nuovo capitolo sella serie horror con visuale in soggettiva che introduce un'ambientazione inedita e nuove meccaniche di gameplay.

Il titolo non sarà un sequel diretto di Outlast II ma, come confermato dagli sviluppatori, sarà ambientato nello stesso universo. I giocatori dovranno affrontare una nuova minaccia nel corso della Guerra Fredda e, per farlo, potranno decidere se giocare da soli o farsi accompagnare da un massimo di tre amici. Purtroppo non sono state diffuse ulteriori informazioni sul gioco ma, osservando con attenzione l'unica immagine del gioco attualmente disponibile, sembra evidente che i visori notturni avranno un ruolo molto simile a quello svolto dalla telecamera nei precedenti episodi.

Pare inoltre che il gioco sia ancora in una fase embrionale dello sviluppo e bisognerà attendere ancora un po' prima di scoprire maggiori dettagli su periodo d'uscita e piattaforme di riferimento. Visti i tempi, comunque, è difficile che il titolo non sia previsto anche per le console di prossima generazione di Sony e Microsoft, ovvero PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

A proposito di horror, sapevate che è in arrivo la versione Early Access di GTFO?