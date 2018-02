Annunciato The Peterson Case per PS4, Xbox One e PC, horror ambientato a Roswell nel 1947

Nelle scorse ore, lo sviluppatore ingleseha annunciato, un nuovo titolo horror con alieni ambientato nella Roswell del 1947, poco dopo il famoso incidente che vide un pallone sonda dellaschiantarsi al suolo.

Il protagonista dell'avventura è il detective Franklin Reinhardt, che sarà impegnato ad esplorare un casa deserta e a risolvere il mistero legato alla scomparsa dei suoi abitanti. Il titolo è ambientato in una location molto vicina al sito dell'incidente UFO, e ben presto Reinhardt scoprirà che nell'abitazione si aggira un essere soprannaturale.

Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, The Peterson Case offrirà un mix tra horror, narrativa e puzzle avvincenti. Uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma non è ancora stata comunicata una data di lancio. Nel frattempo, potete ammirarlo nel trailer in apertura di notizia e nei primi screenshot condivisi che trovate nella galleria in calce.