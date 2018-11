Annunciato The Textorcist, un mix tra Bullet Hell e Typing Game

Headup Games e MorbidWare hanno annunciato The Textorcist: The Story of Ray Bibbia per PC, un nuovo titolo in due dimensioni che unisce le meccaniche tipiche dei titoli bullet hell e dei typing game.

I giocatori saranno chiamati a schivare gli innumerevoli proiettili che viaggiano a schermo mentre battono sulla tastiera degli esorcismi (anche in latino, nelle fasi avanzate del gioco!). Il protagonista, Ray Bibbia, è un esorcista privato che dovrà sconfiggere una minaccia demoniaca e, allo stesso tempo, fare i conti con il suo passato oscuro e peccaminoso. Gli sviluppatori di MorbidWare affermano che nel gioco ci saranno innumerevoli demoni, una città in decadenza, strade popolate da criminali, cantanti metal, il Papa, battute di pessimo gusto, azione hardcore e tante battaglie contro i boss.

Potete farvi un'idea ben precisa sulla tipologia del gioco guardando il trailer dell'annuncio allegato in anteprima e le immagini raccolte nella galleria in basso. The Textorcist The Story of Ray Bibbia verrà pubblicato su PC nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Su Steam può già essere consultata la pagina del gioco.