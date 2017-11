The Walking Dead: The Telltale Series Collection in arrivo su PC, PS4 e Xbox One

ha quest'oggi annunciato l'arrivo di, edizione completa della serie narrativa che include tutti e 19 gli episodi provenienti dalle varie stagioni di

Nel complesso, il pacchetto include gli episodi "graficamente migliorati" di The Walking Dead: The Telltale Series – Stagione Uno, The Walking Dead: The Telltale Series – Stagione Due, The Walking Dead: The Telltale Series – 400 Days, The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries, e del più recente The Walking Dead: The Telltale Series – Stagione Tre: A New Frontier.

La Collection sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 5 dicembre al prezzo di 49,99 euro in formato fisico e digitale.

In aggiunta, Telltale ha confermato il ritorno di Gary Whitta (che partecipò alla realizzazione del primo capitolo) come consulente per la scrittura della storia della quarta ed ultima stagione della serie, in arrivo nel 2018.