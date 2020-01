Annunciato Torchlight 3! È un rebrand di Frontiers ed esce nel 2020 su PC, PS4 e Xbox One

Con una mossa a sorpresa, Echtra Games ha annunciato il rebrand di Torchlight Fronteirs. L'action RPG a mondo condiviso presentato nel'agosto del 2018 è ora diventato a tutti gli effetti Torchlight 3, terzo capitolo ufficiale della serie.

Assieme al cambio del nome, giunge anche un'importante variazione nel modello di monetizzazione: Torchlight 3 non sarà un gioco free-to-play, bensì un titolo premium. Il prezzo di vendita non è ancora stato annunciato, ma gli acquirenti accederanno fin da subito all'esperienza completa, sia online che offline.

La decisione è maturata nel corso di un lungo anno trascorso a raccogliere i pareri degli Alpha tester: Echtra Games, discutendone con i propri sviluppatori e con il publisher Perfect World Entertainment, alla fine ha deciso di riportare Torchlight alle sue radici e realizzare il vero seguito dei primi due capitoli della serie. Con questa decisione, avviene anche la migrazione su Steam: tutti gli Alpha tester riceveranno via mail un codice che permetterà loro di accedere ai futuri test.

I cambiamenti non interessano solo il modello economico e quello di distribuzione, ma anche la struttura del gioco stesso. Il titolo ora segue la classica struttura ad Atti lineari dei titoli precedenti. I giocatori iniziano all’Avamposto imperiale assediato da orde di goblin, per poi seguire la pista della corruzione dei Netherim nelle terre invase dagli Hyvid e raggiungere infine i Picchi e i loro antri cavernosi. La progressione orizzontale è stata rimossa, così come ogni livello, statistica di equipaggiamento e adeguamento specifici per Frontiers. Il gioco tornerà al sistema di progressione originale della serie. Molte zone sono ora diventate private, per fornire un'esperienza di gioco migliore. Gli utenti potranno ugualmente incontrarsi in città pubbliche e formare gruppi per giocare assieme in zone di combattimento istanziate. Durante la creazione di personaggio è ora possibile selezionare Modalità Online oppure Offline. I personaggi creati in Modalità Offline non richiedono una connessione a internet per giocare, ma non potranno nemmeno partecipare alle partite multigiocatore. Infine, è stato rimosso il negozio in-game con valuta reale.

La prossima Closed Alpha si svolgerà a partire dalle ore 19:00 del 29 gennaio, e porterà con sé l'Aggiornamento 10 con gli Atti Lineari, una terza zona della Frontiera, una quarta classe giocabile e un sacco di nuovi contenuti e funzioni. L'uscita di Torchlight 3 è prevista in estate su PC, e poco dopo su console.