Annunciato ufficialmente Farming Simulator 19 per PC, Xbox One e PlayStation 4

annunciano oggi, in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC verso la fine del 2018.

Con Farming Simulator 19 potrai dare vita alla più grandiosa fattoria che tu abbia mai gestito! La serie agricola di successo, che ha venduto svariati milioni di copie, fa un enorme passo in avanti per il 2018: il simulatore agricolo definitivo torna quest’anno con una revisione completa del motore grafico, offrendo così una resa grafica impressionante e immersiva, oltre a un’esperienza agricola molto più profonda e completa rispetto ai precedenti capitoli, sia su console che su pc.

Al lancio, Farming Simulator 19 includerà una scelta di 3 mappe open-world dove potrai mettere in piedi ed espandere la tua fattoria, da solo o in compagnia di amici: due di queste saranno ambientazioni nuove che sveleremo a breve, mentre la terza è una versione migliorata della mappa Sudamericana, introdotta nella serie con Farming Simulator 17 Platinum Edition, e ora revisionata per sfruttare appieno le capacità del nuovo motore grafico.

Farming Simulator 19 compie il passo più grande che sia mai stato fatto nell’intera serie, introducendo tantissimi miglioramenti a quasi tutti gli aspetti del gioco, e non solo a livello grafico. Il titolo avrà una ricchezza di contenuti mai avuta prima d’ora: grazie all’aggiunta di nuovi celebri brand di case produttrici il parco macchine di Farming Simulator 19 sarà il più esteso di qualsiasi altro capitolo della serie. Farming Simulator 19 introdurrà anche nuove attività agricole, nuovi animali – come i cavalli – nuove meccaniche di gioco e nuovi prodotti da coltivare. Tutte queste novità verranno svelate in dettaglio nei prossimi mesi e in occasione di eventi futuri.

Nel 2018 potrai vivere un’esperienza agricola mai vissuta prima. La serie di Farming Simulator alza la posta in gioco con il nuovo capitolo Farming Simulator 19, in uscita per PlayStation 4, Xbox One e PC!