Keylocker: annunciato un nuovo rhythm game con ambientazione cyberpunk

Ispirandosi alla serie di Nintendo, Mario & Luigi RPG, lo studio di sviluppo indipendente Moonana, creatore di Virgo Versus the Zodiac, ha annunciato ufficialmente Keylocker, un rhythm games con elementi da gioco di ruolo e ambientazione cyberpunk.

Il gioco ci metterà nei panni del cantante e cantautore BOBO, in un mondo distopico in cui la musica è stata proibita da 141 anni. BOBO è uno dei Doppelganger, due gemelli nati come esseri umani perfetti con solo un compito: obbedire e servire nella casta più bassa per la prosperità del pianeta. Al nostro protagonista tutto ciò non piace e decide di ribellarsi contro il sistema corrotto utilizzando la musica.

Keylocker uscirà per PC, attraverso Steam, "quando sarà pronto", così come riporta anche la pagina ufficiale del gioco. Le informazioni riguardo il titolo sono ancora esigue, ma sappiamo che il combattimento sarà a turni con l'esecuzione in tempo reale di mosse in stile rhythm games. Sarà possibile, inoltre, passare da attacco o difesa in base alle nostre necessità, scegliendo tra diversi set di mosse e tattiche.

"Combatti le autorità, svela i segreti del pianeta, partecipa ai concerti delle tue band e entra nella rete per porre fine al sistema, nel bene e nel male", viene scritto sulla pagine ufficiale della nuova fatica dei ragazzi di Moonana. Un titolo senza dubbio interessante che miscela più generi insieme, un'ambientazione davvero poco sfruttata e una grafica in 8 bit che strizza l'occhio a tutti coloro che si sentono nostalgici.