Annunciato un nuovo Gameplay Trailer di Sekiro Shadows Die Twice: arriva il 18 marzo!

Solo pochi giorni fa, è stato pubblicato lo spettacolare Trailer di Lancio di Sekiro: Shadows Die Twice. A quanto pare, però, il Team di Sviluppo ha in serbo ancora una piccola sopresa!

Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale del Gioco ha infatti da poco pubblicato un cinguettio decisamente intrigante. Al suo interno, il Team di Sviluppo anticipa l'arrivo di un nuovo Trailer di Sekiro: Shadows Die Twice. L'invito è a sintonizzarsi sul canale Youtube ufficiale del Gioco, raggiungibile tramite il link presente nel Tweet, nel corso della giornata di domani, lunedì 18 marzo. L'appuntamento è fissato per le ore 14:00 del fuso orario italiano.

In tale occasione, promette il Team di Sviluppo, sarà condiviso con il pubblico un "Official Gameplay Overview Trailer". Non sono forniti ulteriori dettagli, ma dal titolo dello stesso possiamo ragionevolmente immaginare che al suo interno sarà proposta una panoramica generale dei principali elementi di gameplay che caratterizzeranno Sekiro: Shadows Die Twice. In descrizione all'anteprima del video possiamo leggere: "Preparatevi a viaggiare attraverso l'oscurità in una nuova avventura di FromSoftware". Siete curiosi di potergli dare un'occhiata?

In chiusura, vi segnaliamo che Robert Conkey, Producer del Titolo, ha recentemente rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito alle Boss Fight di Sekiro: Shadows Die Twice- Siete pronti ad immergervi nella nuova creatura di Casa FromSoftware?