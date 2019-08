Annunciato Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r], in arrivo nel 2020

Dopo aver reso felici i suoi fan annunciando l'arrivo di un nuovo capitolo del franchise di Guilty Gear, Arc System Works ha confermato - questa volta solo in qualità di publisher - anche la nuova iterazione della meno celebre serie di Under Night In-Birth Exe: Late.

In collaborazione con Aksys Games, Arc System Works ha approfittato dell'occasione fornita dall'EVO 2019 per fare il suo annuncio, occasione nella quale si sono inoltre svolte le finali di Under Night In-Birth Exe: Late [st]. Lo sviluppo della serie è rimasto nelle mani dello studio French-Bread, che ha confermato l'arrivo del nuovo picchiaduro 2D nel corso del 2020, ma non ancora definito le piattaforme di riferimento (sono abbastanza plausibili gli arrivi su PlayStation 4 e Nintendo Switch). Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] rappresenterà sostanzialmente una versione arricchita e rimaneggiata del suo predecessore che potrà vantare quasi un centinaio di modifiche al bilanciamento del gameplay, oltre all'introduzione di nuove mosse e di un nuovo personaggio giocabile (Londrekia). Una demo verrà messa a disposizione dei giocatori durante i prossimi eventi a tema videoludico.

Rimaniamo dunque in attesa di conoscere ulteriori dettagli al riguardo. Nel frattempo, potete gustarvi il trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.