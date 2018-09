Annunciato Vader Immortal: A Star Wars VR Series per Oculus Quest

ILMxLAB annuncia con un trailer Vader Immortal: A Star Wars VR Series, avventura a episodi a tema Guerre Stellari interamente dedicata a Darth Vader e ambientata fra Episodio 3: La Vendetta dei Sith ed Episodio 4: Una Nuova Speranza.

La serie, suddivisa in tre parti, ci porterà nella fortezza di Darth Vader sul pianeta Mustafar, vista anche nel film Rogue One: A Star Wars Story. "Siamo sempre ala ricerca di nuovi modi per esplorare l'universo di Star Wars. ILMxLAB è entusiasta di avere l'opportunità di lavorare con David S. Goyer su un'esperienza dedicata a Guerre Stellari unica nel suo genere, che permetterà ai fan di esplorare la fiammeggiante fortezza di Darth Vader e impugnare una spada laser nella sua terra natia" ha affermato Kathleen Kennedy, presidentessa di Lucasfilm, alla quale si è poi aggiunto il regista David S. Goyer, che ha dichiarato: "Sono fan di Star Wars da una vita, e lavorare con ILMxLAB su una storia inedita di Darth Vader è un sogno che diventa realtà. L'esperienza è progettata per favorire l'immedesimazione, ciò vuol dire che fin dal principio questa serie in tre parti è stata concepita specificatamente per la realtà virtuale. Stiamo percorrendo una nuova strada che mette il giocatore al centro della storia".

Il primo episodio di Vader Immortal: A Star Wars VR Series debutterà nel corso del 2019 su Oculus Quest.