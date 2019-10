Annunciato ufficialmente Vampire: The Masquerade - Swansong! Ecco tutti i dettagli

Nel corso della giornata odierna, sabato 19 ottobre, sono giunte diverse nuove ed interessanti informazioni legate all'universo videoludico della serie di Vampire: The Masquerade.

Tra queste, troviamo anche la presentazione del nuovo progetto targato Big Bad Wolf, la cui esistenza era stata svelata nel corso della primavera di quest'anno. Nel mese di maggio, infatti, Bigben Games aveva annunciato che il team era al lavoro su di un nuovo gioco di Vampire The Masquerade: su quest'ultimo, tuttavia, non erano stati diffusi molti dettagli. Ora, finalmente, possiamo apprendere alcune prime informazioni su questo nuovo RPG!

Innanzitutto, è stato confermato il titolo ufficiale del gioco, che si presenterà al pubblico come Vampire: The Masquerade - Swansong. Bigben Games e Big Bad Wolf non hanno comunicato la data di lancio del gioco, ma hanno indicato nel 2021 la finestra di lancio fissata per questa produzione. Ignote ad ora le piattaforme che saranno supportate dal gioco: che Vampire: The Masquerade - Swansong possa essere destinato ad approdare sulle future PlayStation 5 e Xbox Scarlett? Per saperne di più sarà necessario attendere nuovi dettagli!



Nel frattempo, l'account Twitter ufficiale del gioco ha offerto alcuni primi dettagli sulla trama: "Recenti avvenimenti hanno spinto la società Kindred a rivalutare come proteggere la sua esistenza nelle notti moderne. Quando Camarilla ripiega su se stessa, minacce sconosciute all'orizzonte potrebbero portare al collasso della stesso Torre d'Avorio". Vampire: The Masquerade - Swansong vedrà intrecciarsi le storie di tre vampiri, appartenenti ad altrettanti clan di Camarilla. Curiosi di saperne di più?



Approfittiamo dell'occasione per ricordare che sono state oggi condividi dettagli anche su data di uscita e piattaforme di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.