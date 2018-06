Annunciato Warhamamer: Chaosbane, primo action RPG ambientato nell'universo di Warhammer

Bigben Interactive e Games Workshop hanno appena annunciato Warhamamer: Chaosbane, primo action RPG in assoluto ambientato nel celebre mondo fantasy di Warhammer. Il titolo è attualmente in via di sviluppo per PC e console presso gli studi di Eko Software (Rugby 18, serie How to Survive).

Warhamamer: Chaosbane si presenta come un titolo molto simile a Diablo nell'impostazione, con visuale isometrica. Le vicende sono ambientate nel Vecchio Mondo (corrispondente all'Europa), un oscuro e sanguinario continente devastato dalle guerre contro il Chaos. I giocatori avranno l'opportunità di visitare alcuni luoghi ben noti a tutti i fan del franchise, come Nuln, la capitale dell'Impero, e Praag, città situata al nord che soccombe dalla piaga del Chaos.

Le classi giocabili saranno ben quattro: Umano, Alto Elfo, Elfo dei Boschi e Nano. In una delle due immagini condivise contestualmente all'annuncio (le potete ammirarle in basso) è possibile vedere in azione l'Umano con indosso un'armatura dorata, che ha tutta l'aria di essere un capitano dell'Impero. Sta combattendo contro i Bloodletter, demoni minori del dio Khorne. Nell'altra immagine c'è invece un Alto Elfo, quasi sicuramente un mago, intento a combattere in una fogna. La sostanza mucosa verde visibile ci ha fatto subito venire in mente un altro dio, Nurgle. I giocatori, quindi, è già confermato che in Chaosbane potranno affrontare almeno due delle quattro divinità del Chaos. Le altre due sono Tzeentch e Slaanesh.

Bigben Interactive non ha svelato la data di lancio del gioco, attualmente in sviluppo per console e PC, ma ha assicurato che potremo vederlo in azione nel corso dell'E3 2018.