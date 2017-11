Annunciato Warhammer 40.000: Gladius - Relics of War, nuovo srategico 4X per PC

Il publishere lo sviluppatorehanno annunciato, un nuovo strategico a turni di stampo 4X in arrivo prossimamente su PC. Disponibili il primo trailer ufficiale e i primi screenshot tratti dal gioco.

In Gladius - Relics of War potremo controllare una delle quattro fazioni disponibili (Space Marine, Astra Militarum, Orki e Necron) con l'obiettivo di condurre il proprio esercito alla vittoria tramite la conquista del pianeta su cui avrà luogo la guerra. In termini di lore e gameplay, ciascuna delle quattro fazioni avrà delle caratteristiche particolari che la distingueranno da tutte le altre.

Ulteriori informazioni sul gioco verranno diffuse il primo dicembre, in occasione di un livestream ospitato da Slitherine sul proprio canale Twitch. Per il momento vi lasciamo con il trailer di annuncio ufficiale (lo trovate in alto) e i primi screenshot tratti dal gioco.