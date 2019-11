Annunciato West of Dead, nuovo twin stick shooter con elementi rogue-lite

Tra i numerosi annunci che si stanno susseguendo nell'ultimo episodio di Inside Xbox troviamo anche l'interessante West of Dead, un twin stick shooter dall'ambientazione western in arrivo su tutte le piattaforme.

Il gioco è ambientato nel Wyoming del 1888 e ci mette nei panni di William Mason, che sarà doppiato da Ron Perlman e ha un aspetto simile ad un incrocio tra Clint Eastwood e Ghost Rider. Oltre ai livelli generati proceduralmente, sembra che il titolo implementi diversi elementi tipici dei rogue-lite che tanto piacciono a chi ha giocato e rigiocato titoli come The Binding of Isaac e il più recente Hades, da cui riprende per certi versi lo stile grafico, in Cel Shading.

Una delle novità più interessanti riguardanti il gioco è il fatto che chiunque possieda una Xbox One può già procedere al download dell'open beta del titolo e provarlo con mano. Nel caso in cui non foste in grado di vedere il gioco sullo store Microsoft, sappiate che la beta arriverà a momenti e il suo peso dovrebbe aggirarsi su un solo gibabyte.

Prima di lasciarvi al trailer ufficiale, vi ricordiamo che l'uscita del gioco è fissata al prossimo anno sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam e GOG).