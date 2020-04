Annunciato Windbound, un'avventura di sopravvivenza che ricorda RiME

Deep Silver ha annunciato Windbound, una nuova IP indipendente sarà disponibile in versione digitale su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC a partire dal prossimo 28 agosto.

Sviluppata dal team australiano 5 Lives Studios (già responsabile di Satellite Reign), Windbound è un'avventura di sopravvivenza in terza persona dove i giocatori, nei panni della naufraga Kara, dovranno fare di tutto per sopravvivere su alcune isole proibite e piene di misteri. Con Windbound gli sviluppatori intendono portare il genere survival in una nuova direzione, concentrandosi sulla caccia, l'esplorazione, la costruzione di imbarcazioni personalizzate e un'esperienza di navigazione immersiva. Il gioco puterà forte sulla rigiocabilità grazie al mondo procedurale, alla fauna selvatica dinamica e alla fabbricazione modulare di imbarcazioni.

Per l'occasione, Deep Silver ha pubblicato il trailer allegato in cima a questa notizia, che fornisce un'idea ben precisa sullo stile grafico, che ricorda molto da vicino RiME di Tequila Works, e sulle meccaniche di gioco. La barca ricoprirà un ruolo chiave nell'economia del gameplay: i giocatori dovranno costruirla con cura per renderla in grado di affrontare venti tempestosi, onde mostruose e creature marine mortali.