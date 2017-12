Annunciato Witchfire, nuovo gioco degli autori di The Vanishing of Ethan Carter

Dagli autori di The Vanishing of Ethan Carter, ecco arrivare, un nuovo sparatutto presentato durante la conferenza dei Game Awards 2017.

Il gioco è ambientato in un mondo dark-fantasy e sarà realizzato da sviluppatori che già hanno portato alla creazione di Bulletstorm e Painkiller, anch'essi titoli targati The Astronauts. Il giocatore avrà a propria disposizione delle devastanti bocche da fuoco, nonché diversi poteri magici utili ad abbattere le bestie che affronteremo. Potete dare un primo sguardo al gioco tramite il trailer di annuncio riportato in cima alla notizia.

Al momento non abbiamo una data di lancio, né possediamo ulteriori dettagli sul progetto. Rimaniamo in attesa che The Astronauts diffonda maggiori dettagli nelle prossime ore.