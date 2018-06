Annunciato Wolfenstein: Youngblood, espansione co-op di The New Colossus!

Si sta svolgendo in questi minuti la conferenza Bethesda dell'E3 2018: tra gli annunci da parte del publisher c'è spazio anche per Wolfenstein 2: The New Colossus. È stata infatti annunciata un'espansione intitolata Wolfenstein: Youngblood.

Wolfenstein Youngblood è un nuovo titolo cooperativo annunciato nel corso dell'evento Bethesda BE3 2018. La storia sarà ambientata nel 1980, 19 anni dopo la seconda rivoluzione americana scatenata da B.J. Blazkowicz in Wolfenstein 2: The New Colossus.

È stato inoltre confermato che le protagoniste saranno le figlie di B.J. Blazkowicz. L'espansione non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma la finestra di lancio è prevista per il 2019 su PS4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dall'E3 2018!