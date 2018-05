Annunciato World War 3, FPS multiplayer realistico dagli autori di Painkiller: H&D

The Farm 51, studio di sviluppo polacco autore di titoli come Painkiller: Hell & Damnation e Get Even, ha annunciato World War 3, un nuovo sparatutto in prima persona multiplayer.

World War 3 è ambientato in un ipotetico terzo conflitto mondiale scoppiato nella terza decade del ventunesimo secolo. Sebbene sia ambientato qualche anno nel futuro, l'obiettivo del team è quello di offrire un'esperienza moderna e realistica su campi di battaglia realmente esistenti (Varsavia, Mosca, Londra, Berlino). I giocatori saranno chiamati a fare gioco di squadra e potranno combattere sia nei panni della fanteria che a bordo dei veicoli. Potranno inoltre scegliere di impersonare combattenti da tutto il mondo. A tal proposito il team ha annunciato che ci sarà anche l'esercito polacco.

Massima cura verrà risposta nella balistica. Gli sviluppatori dichiarato che World War 3 avrà il più accurato sistema di rilevamento dell'impatto dei proiettili mai realizzato. Verranno incluse due modalità: Warzone, battaglie su larga scala con fanteria, droni e veicoli; Recon, una modalità di tipo battle royale nella quale i giocatori verranno suddivisi in piccole squadre di ricognizione.

Durante lo sviluppo, The Farm 51 si è assicurato la collaborazione dei produttori di armi e di consulenti con esperienza militare. Il motore grafico utilizzato è l'Unreal Engine 4. Per l'occasione, è stato pubblicato il breve teaser trailer che potete ammirare in apertura di notizia. World War 3 verrà lanciato nel corso di quest'anno su Steam in Accesso Anticipato.