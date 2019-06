Annunciato Yooka-Laylee and the Impossible Lair, in arrivo nel 2019

È arrivato come un fulmine a ciel sereno il trailer d'annuncio del sequel di Yoka-Laylee, platform che prenderà il nome di Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Stando a quanto mostrato nel trailer, della durata di circa 2 minuti, si può intuire che il gioco abbandona la formula del primo capitolo per trasformarsi in un platform "2.5D", ovvero con grafica tridimensionale e gameplay bidimensionale. I livelli classici permetteranno al protagonista di muoversi in due direzioni, mentre nell'overworld, la vasta mappa attraverso la quale potremo accedere ai livelli, presenterà invece meccaniche di gioco in tre dimensioni con visuale dall'alto e svariati enigmi da risolvere.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio, vi ricordiamo che il titolo arriverà sia in formato fisico che digitale entro il 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Pare inoltre che nel corso dell'E3 2019, per la precisione dall'11 al 13 giugno, emergeranno nuove informazioni sul gioco. Vi invitiamo quindi a tenere d'occhio i nostri Q&A da Los Angeles, in onda tutti i giorni alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.

