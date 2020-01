Annuncio in arrivo dagli autori di GTA 5 e RDR2? Rockstar cerca un esperto in trailer

Mentre il 2020 si prepara a presentare ufficialmente al pubblico PlayStation 5 e Xbox Series X, cresce la curiosità della community videoludica in merito ai prossimi progetti di Rockstar Games.

La software house autrice di produzioni del calibro di Red Dead Redemption 2 o Grand Theft Auto V non ha infatti ancora offerto alcun indizio sulle attività attualmente in corso presso i propri studi, mantenendo anzi grande riserbo in proposito. Non sorprende dunque che gli appassionati più curiosi siano all'ardua ricerca di indizi.



Recentemente, in particolare, un annuncio di lavoro pubblicato da Rockstar Games ha attirato l'attenzione di molteplici osservatori. Quest'ultimo, in particolare, è infatti rivolto ad un Video Editor di grande esperienza e capacità che possa "lavorare con un team per acquisire footage di gioco e dedicarsi all'editing di trailer videoludici". Tra i requisiti richiesti al candidato ideale figura la capacità di evidenziare la componente narrativa di un titolo e di veicolare emozioni, il tutto in un formato della durata di soli sessanta secondi. Come prevedibile, questo avvistamento ha aperto la strada al generarsi di ipotesi legate all'intenzione da parte di Rockstar di procedere con un nuovo annuncio nell'immediato futuro. Tali speculazioni hanno trovato terreno particolarmente fertile anche grazie al grande numero di rumor circolanti sulle attività della software house, tra presunti annunci di GTA 6 o di una nuova IP a tema medievale.



Purtroppo, come detto, ad ora Rockstar non ha ancora alzato il sipario sui propri nuovi progetti: su cosa sperate stia lavorando la software house?