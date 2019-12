Annuncio in arrivo per la serie NieR? Square Enix registra il marchio in Giappone

Square Enix Japan ha registrato il marchio NieR in Giappone; la richiesta risale allo scorso 29 novembre ma è stata resa pubblica solamente oggi, non ci sono altri dettagli in merito e non è facile capire se la compagnia stia pensando ad un nuovo annuncio.

Il 3 dicembre scorso è stato aperto il sito del decimo anniversario di NieR, il portale contiene solamente link per acquistare i giochi della serie e la storia in ordine cronologico ma non è escluso che presto si arricchirà con nuove informazioni.

Alcune ipotesi farebbero pensare ad una possibile remaster di NieR, gioco cult ma che non ha mai goduto di una trasposizione su piattaforme di attuale generazione, nonostante sia stato ristampato in anni recenti per PlayStation 3 dopo il successo di NieR Automata. C'è anche chi ipotizza una raccolta con inclusi gli episodi della serie Drakengard ma questa eventualità appare decisamente più difficile da realizzare.

E' certo che Yoko Taro stia lavorando ad un nuovo progetto ma non sappiamo se questo sia un nuovo NieR oppure un gioco basato su una IP inedito o un franchise differente. Ne sapremo di più al Jump Festa del fine settimana, o magari nel corso del weekend?