L'annuncio di Exoprimal scontenta i fan di Dino Crisis

Durante lo State of Play di marzo, Capcom ha annunciato Exoprimal, sparatutto co-op a base di dinosauri... tutto bello? Non proprio, perché quando si parla di Capcom e dinosauri, c'è un solo nome che viene in mente... esatto, quello di Dino Crisis.

Exoprimal non è Dino Crisis e in molti sono rimasti delusi dall'annuncio, il subreddit /DinoCrisis si è subito riempito di topic di giocatori delusi che non si spiegano come Capcom non abbia preso in considerazione l'idea di un remake, una remaster o di un nuovo capitolo della serie, invece di presentare uno shooter cooperativo. C'è poi chi pensa che Exoprimal possa essere solo un test in vista di un possibile ritorno di Dino Crisis e chi ipotizza come il gioco sia nato in realtà come Dino Crisis prima di adottare una direzione e un nome differenti.

Dubbio quest'ultimo assolutamente lecito dal momento che il producer di Dino Crisis, Hiroyuki Kobayashi, sta lavorando a Exoprimal, come confermato da lui stesso sul suo profilo Twitter. La serie Dino Crisis è nata nel 1999 riprendendo le meccaniche di Resident Evil ma aggiungendo i dinosauri, il sequel è stato lanciato nel 2000 mentre nel 2003 è uscito Dino Crisis 3 in esclusiva su Xbox, titolo accolto tiepidamente e che di fatto ha segnato la fine del franchise.