L'annuncio di GTA 6 è imminente? Nuova ondata di rumor sul gioco Rockstar

È ormai da anni che se ne parla, ma potrebbe essere giunto il tanto atteso momento dell'annuncio ufficiale di Grand Theft Auto 6 da parte di Rockstar Games. In seguito ai rumor diffusi da HipHopGamer, sono arrivati ulteriori dettagli da altre fonti che sono solite trattare le produzioni dei creatori di GTA e Red Dead Redemption.

A smuovere le acque sul sito GTAForums è stato l'utente Tez2, noto al pubblico per le sue anticipazioni a tema Rockstar Games. Secondo l'insider, la software house sta per diffondere i primi teaser relativi al gioco con l'aggiornamento estivo di Grand Theft Auto Online. Come se non bastasse, sono in molti a ritenere che l'annuncio possa arrivare a brevissimo, poiché il prossimo 17 maggio 2023 si terrà una conferenza con gli azionisti da parte di Take-Two Interactive e c'è chi è convinto che sarà proprio questa la sede in cui apprenderemo nuovi dettagli sul gioco.

Insomma, ancora una volta non vi è nulla di concreto, ma è evidente che l'aumento di voci di corridoio nelle ultime settimane possa essere un indizio dell'avvicinarsi dell'annuncio. Nel frattempo, vi ricordiamo che un leak dello scorso mese potrebbe aver svelato le prime undici località della mappa di Vice City in GTA 6.