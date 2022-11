Nessun annuncio su GTA 6 ma il leak non ha rallentato lo sviluppo, parla il CEO di Take2

La community si aspettava aggiornamenti su GTA 6 dalla conferenza finanziaria di Take-Two del 7 novembre, il CEO della compagnia ha effettivamente citato il nuovo Grand Theft Auto rispondendo alle domande degli investitori, ma purtroppo non ci sono sostanziali novità.

Il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, si è limitato a ribadire che il mega leak di Grand Theft Auto 6 non ha avuto e non avrà alcun impatto sullo sviluppo di GTA 6, come già confermato da Rockstar Games il giorno dopo la fuga di notizie a fine settembre.

Zelnick ha voluto rassicurare gli azionisti, ribadendo come il leak sia stato un grave incidente di percorso, preso molto seriamente da Take-Two e Rockstar Games, tuttavia non ci sono state ripercussioni di alcun tipo a livello lavorativo e lo sviluppo del gioco prosegue, resta viva però la delusione per quanto accaduto.

Al momento non sembrano esserci altre notizie da condividere su GTA 6, il pubblico si aspetta un reveal a novembre o comunque entro la fine dell'anno ma dalla conferenza finanziaria di Take-Two non è emerso nessun dettaglio a riguardo, neanche un no comment di circostanza.

Nel frattempo è stato annunciato che GTA 5 ha venduto oltre 170 milioni di copie mentre Red Dead Redemption 2 ha superato quota 46 milioni di unità distribuite.