Annuncio di GTA 6: un nuovo rumor sulla data di presentazione dell'erede di GTA 5

Dopo i misteriosi aggiornamenti sul sito di Rokstar Games, continuano a farsi strada in rete rumor, voci di corridoio e indiscrezioni su quella che potrebbe essere la data di presentazione di Grand Theft Auto VI.

Nonostante lo straordinario successo di Grand Theft Auto V non accenni a rallentare, il pubblico resta in fervente attesa di poter scoprire qualcosa su di un nuovo capitolo della celebre saga. Nonostante l'esistenza di un GTA VI non sia ad ora mai stata confermata da Rockstar Games, presunti leak continuano ad emergere dalle fonti più disparate.

L'ultima di queste è rappresentata da un utente attivo sul forum di GTA, che segnala come relativamente imminente il reveal de gioco, destinato secondo quest'ultimo ad essere presentato ufficialmente alla platea videoludica il prossimo 20 marzo. Ad attrarre l'interesse della community di appassionati sulle affermazioni di questo presunto insider sarebbero alcune sue attività passate. Nei periodi immediatamente antecedenti all'annuncio di Red Dead Redemption 2 e della sua versione PC, l'utente avrebbe infatti pubblicato sul forum messaggi simili a quelli più recenti.



Ad ora, ad ogni modo, non sussiste alcuna conferma in merito ad un eventuale GTA 6. Il gioco fantasma continua però a popolare l'universo dei rumor, che proprio recentemente aveva visto emergere un'altra possibile data di annuncio di GTA 6.