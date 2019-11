Annunci pubblicitari per GTA 6 Project Americas: realtà o fake?

Con 15 milioni di copie di GTA 5 vendute nel 2019, a parecchi anni dalla prima pubblicazione, non sorprende che il possibile sviluppo di GTA 6 attiri grandissima curiosità da parte della community videoludica.

Non sorprende nemmeno che il nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto continui ad essere protagonista di un flusso inarrestabile di rumor e voci di corridoio, relative ad annuncio, data di pubblicazione, trama o personaggi. Recentemente, un nuovo peculiare avvistamento ha attirato la curiosità di molti utenti. Come riportato da GameRant, infatti, pare che in rete si siano fatte strada diverse segnalazioni legate ad alcuni risultati di ricerca associati a "GTA 6".



In particolare, alcuni screenshot immortalati da smartphone sembrano contenere riferimenti ad un annuncio pubblicitario legato ad un GTA 6 Project Americas, incluso in un "PlayStation Megapack". Le segnalazioni, riferisce GameRant, sono apparse in rete in un primo momento in lingua spagnola, seguite successivamente da altre in lingua inglese: in calce potete trovarne degli esempi.



Alcuni elementi presenti nei riferimenti desta tuttavia alcune perplessità: l'utilizzo della dicitura "GTA 6" contestualmente a quella di "Project Americas", presunto nome in codice del gioco emerso da precedenti rumor, è una di queste. Peculiare anche l'assenza di riferimenti ad una precisa console PlayStation. Diversi utenti Reddit segnalano inoltre di non riuscire ad ottenere i medesimi risultati di ricerca.



Come di consueto, vi ricordiamo dunque che voci di corridoio o presunte indiscrezioni vanno interpretate con la dovuta cautela. Per conferme sull'effettiva esistenza di GTA 6 sarà necessario attendere eventuali comunicazioni in merito da parte di Rockstar Games!