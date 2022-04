Dopo l'annuncio di KH4, Final Fantasy 9 Remake sembra sempre più vicino

Dopo l'annuncio di Kingdom Hearts 4, si riaccendono le speranze per il remake di Final Fantasy 9, che a questo punto potrebbe non essere una semplice ipotesi bensì un progetto concreto destinato a vedere la luce nei prossimi anni.

Kingdom Hearts 4 era uno dei giochi del mega leak NVIDIA GeForce e in realtà anche Chrono Cross era stato svelato in anticipo dallo stesso leak, NVIDIA ha più volte ribadito che la lista in questione è basata su elenchi provvisori e i giochi citati non sono necessariamente destinati ad uscire, ad oggi però sono sempre di più i titoli citati nel leak e annunciati ufficialmente.

Final Fantasy 9 Remake non è tra questi ma chissà che Square Enix non ci stia davvero pensando. Il nono episodio della saga è stato pubblicato nel 2000 sulla prima PlayStation e negli anni è stato ripubblicato più volte in formato digitale. Non è chiaro come un eventuale remake possa andarsi a inserire nel flusso di uscite di Square Enix dal momento che la compagnia sta lavorando su tanti progetti come Final Fantasy 16, Kingdom Hearts 4, Final Fantasy VII Remake Parte 2 e altri giochi di Final Fantasy non ancora annunciati. Per il momento, come detto, è solamente una speranza.