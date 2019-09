L'annuncio del nuovo videogioco di Batman avverrà presto, promette WB Games

Roger Craig Smith, il doppiatore che ha prestato la sua voce al Cavaliere Oscuro in Batman Arkham Origins, è tornato a discutere del misterioso (ma non troppo) videogioco di Batman che, secondo i rumor circolati in rete in questi mesi, sarebbe in sviluppo presso WB Games Montreal.

Interpellato dai suoi fan a rivelare maggiori informazioni su questo progetto, Smith ha lanciato un messaggio su Twitter pre precisare in maniera scherzosa che "sono super deluso dal non essere attualmente al lavoro su un qualcosa che non posso spoilerare per violare un accordo di non divulgazione che, vi assicuro, non esiste. E comunque, non si sarebbe trattato di un videogioco".

Le "non dichiarazioni" del doppiatore del Batman di Arkham Origins hanno così provocato la reazione, anch'essa divertita, del PR Community Manager di WB games, Gary Miereanu, con un cinguettio che chiarisce come "i tuoi editori sicuramente ti ringraziano, ma ti prometto che tireremo fuori il gatto dal sacco in un tempo ragionevolmente breve".

Secondo Miereanu, quindi, non dovremo attendere ancora a lungo prima di scoprire cosa si cela dietro alle numerose indiscrezioni riguardanti l'ambizioso progetto del nuovo videogioco di Batman. A voler dar retta ai rumor, il prossimo kolossal di Warner Bros. Interactive Entertainment dovrebbe chiamarsi Batman Court of Owls e offrire un'esperienza ludica votata all'esplorazione free roaming di una dimensione action a mondo aperto come la splendida serie di Batman Arkham ideata dagli studi Rocksteady.