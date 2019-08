Annuncio di Plants vs Zombies:Battle for Neighborville vicino? Registrato il marchio da EA

Sembra che un nuovo capitolo della serie Piante vs Zombie potrebbe presto essere annunciato da Electronic Arts: la Compagnia ha infatti registrato un nuovo marchio dedicato.

Si tratta di "Plants vs Zombies: Battle for Neighborville": il trademark è infatti stato avvistato all'interno dei database dell'EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Nella scheda dedicata si fa riferimento a "computer game software" e a "videogame software". Insomma, sembra proprio che presso gli studi di Electronic Arts sia in corso di sviluppo un nuovo capitolo della celebre serie videoludica. Purtroppo, dalla scheda di registrazione del marchio non emergono ulteriori informazioni, per saperne di più sarà dunque necessario attendere un annuncio ufficiale. Quest'ultimo, del resto, potrebbe anche non tardare eccessivamente. Electronic Arts è infatti presente nell'elenco degli oltre quindici publisher che utilizzeranno il palco della Gamescom 2019 per fare nuovi annunci. Che Plants vs Zombies: Battle for Neighborville possa essere tra questi?

Il team di Electronic Arts è inoltre stato recentemente attivo anche sul fronte della serie di Need For Speed, sulla quale nuove informazioni sembrano essere in arrivo tra soli pochi giorni, ancor prima dell'apertura della fiera di Colonia. La Compagnia ha infatti aperto un misterioso sito teaser, sulla quale ha fatto la propria comparsa un intrigante conto alla rovescia.