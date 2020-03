Annuncio PS5, la divisione giapponese di Sony conferma anche un video

Sony ha annunciato la presentazione di PS5 per il 18 marzo con un articolo che verrà pubblicato sul PlayStation Blog ufficiale alle 17:00 (ora italiana), tuttavia secondo la divisione giapponese il reveal sarà accompagnato anche da un video, non citato nei messaggi pubblicati sui canali social occidentali.

Mark Cerny provvederà a introdurci alla nuova console e "ci darà una visione approfondita dell’architettura di PS5 e in che modo la console segnerà il futuro del gaming." Il Tweet di PlayStation Japan come detto cita anche un video, chiarendo come questo fosse stato originariamente previsto e registrato per la GDC di San Francisco, ovviamente prima della cancellazione dell'evento a causa dell'epidemia di Coronavirus che sta colpendo tutto il mondo.

In una nota a margine viene reso noto come il filmato in questione sarà disponibile unicamente in lingua inglese e non verrà tradotto in giapponese per il pubblico locale, per motivi non chiariti ma probabilmente legati al poco tempo a disposizione per effettuare una localizzazione.

Cosa vi aspettate da questo annuncio? Finalmente scopriremo tutto sull'hardware della nuova console e speriamo di saperne di più anche su giochi, servizi e funzionalità.