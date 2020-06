Annuncio di SEGA: la copertina di Famitsu non svela alcun dettaglio

Si continua a parlare del misterioso annuncio di SEGA in arrivo il 4 giugno tramite le pagine di Famitsu. La redazione della testata ha pubblicato la copertina del nuovo numero che però non include alcun indizio rilevante.

Una fonte cinese ha smentito i rumor legati all'alleanza con Microsoft per lanciare Xbox Series X in Giappone, la fonte non può rivelare nulla poichè sotto NDA, in ogni caso pare che l'annuncio riguardi "qualcosa di importante per SEGA ma che non coinvolge Microsoft in alcun modo."

Difficile dire di cosa possa trattarsi, c'è chi ipotizza un nuovo logo e un focus aziendale rinnovato come parte dei festeggiamenti per il sessantesimo anniversario di SEGA (che cadrà mercoledì 3 giugno), chi di una rivoluzione legata agli studi interni e chi spera nell'apertura di una divisione cinematografica dopo il successo di Sonic Il Film e l'annuncio di Sonic The Hedgehog The Movie 2.

Non ci resta che attendere ancora qualche ora, Famitsu esce nelle edicole giapponesi il giovedì ma già dal martedì è possibile solitamente trovare anticipazioni e spoiler sul web, tra non molto ne sapremo di più, intanto vi chiediamo: cosa vi aspettate da questo annuncio misterioso? Ricordiamo che il Dreamcast 2 è stato escludo dallo stesso autore dell'intervista con i manager di SEGA.