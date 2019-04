Annuncio di Star Wars Jedi Fallen Order: ecco la reazione di Amy Hennig

L'approccio scelto dai vertici di Electronic Arts per dare forma al progetto di Jedi Fallen Order sembra aver colto di sorpresa Amy Hennig. L'autrice del precedente gioco di Star Wars cancellato da EA ha infatti discusso con i colleghi di Eurogamer.net della nuova avventura di Respawn.

"È piuttosto strano", ha affermato l'autrice dei primi capitoli della serie di Uncharted riferendosi alle modalità scelte da EA per annunciare Jedi Fallen Order con messaggi sui social che ne sottolineano la natura esclusivamente singleplayer e slegata dalle microtransazioni: "Devo essere sincera, è stato strano vedere come lo hanno annunciato su Twitter, credo che faccia sicuramente parte del piano ma non so se ci sia un riferimento implicito ai precedenti commenti ed eventi che hanno portato alla chiusura del nostro progetto (quello a cui stava lavorando la stessa Hennig assieme a Visceral Games, ndr)".

"Questo settore cambia in maniera così veloce", ha poi aggiunto l'autrice dichiarando che "nel mio tempo in EA siamo dovuti tornare sempre sui nostri passi per poter stare dietro alle richieste dell'editore. Tutti cercano di capire quale sia la strada giusta da seguire, e penso anche che il gioco di Respawn abbia il vantaggio di essere in sviluppo da prima dell'acquisizione di EA, è un progetto di Vince Zampella e può proteggerlo perchè fa parte del team esecutivo di EA".

A dispetto delle scorie emotive lasciate dalla chiusura di Visceral Games e dalla cancellazione del suo videogioco ambientato nella galassia lontana lontana di Guerre Stellari, Amy Hennig prova però a osservare il nuovo progetto di Respawn Entertainment da un punto di vista diverso concludendo che "forse questa è solo una dimostrazione del cambio di strategia di EA".

L'uscita di Star Wars Jedi Fallen Order è prevista per il 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su queste pagine trovate un nostro speciale sulla Forza secondo Respawn a firma di Gabriele Laurino in cui si analizza il titolo e l'approccio adottato dagli sviluppatori per dare forma a questa ambiziosa avventura.