Annunciato HTC Vive Pro: 2880x1600p di risoluzione per il nuovo modello

Durante la conferenza CES 2018,ha annunciato l'arrivo del, ovvero una versione migliorata del visore per la Realtà Virtuale già disponibile sul mercato.

HTC Vive Pro, il cui annuncio è stato ampiamente anticipato da dei recenti rumor, beneficia di un design rinnovato per risultare ancora più ergonomico che in passato, delle cuffie ad alta risoluzione con amplificatore interno, e di lenti ottiche migliorate. Come fiore all'occhiello, abbiamo anche una combinazione di 2880x1600p di risoluzione, un incremento pari al 78% rispetto al visore standard, secondo quanto dichiara HTC Vive. Al momento non conosciamo né data di lancio né il prezzo a cui sarà venduto il dispositivo.

In aggiunta, è stato confermato l'arrivo dell'adattatore wireless Vive. Compatibile sia con il modello standard che Pro, l'adattatore si serve della tecnologia Intel WiGig per farvi giocare in VR senza fili, e sarà distribuito durante il 2018.

Finiamo con l'annuncio di Viveport VR, un sensibile miglioramento all'esperienza offerta da Viveport: d'ora in poi i possessori del visore potranno consultarne il catalogo fruendo di un'anteprima interattiva, anziché della presentazione standard in 2D.